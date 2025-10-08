Si indaga a Milano per una serie di auto date alle fiamme che sta facendo pensare all'opera di un piromane. I carabinieri sono impegnati nell'attività investigativa, e non escludono alcuna ipotesi. Tutto però sembra portare a un'azione volontaria, non certo a un incidente. Stando alle informazioni pervenute fino ad ora, gli incendi sono scoppiati nella serata di ieri - martedì 7 ottobre - fra le ore 21.00 e l'una. Sono ben undici le vetture divorate dal fuoco, insieme anche a un motorino. I veicoli erano posteggiati per strada, nella zona nord di Milano. Per cercare di sedare i roghi sono state necessarie tre squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Notte di fuoco a Milano: 11 auto bruciate. È caccia al piromane