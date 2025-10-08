Notizia shock dalla famiglia reale inglese Re Carlo e il Principe William non si parlano più | ecco il motivo

Nuove tensioni scuotono Buckingham Palace: Re Carlo sarebbe profondamente deluso dal principe William dopo una recente intervista. Tra padre e figlio sarebbe calato il silenzio, e la frattura appare più seria del previst o. Leggi anche: Cosa si sono detti Re Carlo e il Principe Harry? Ecco tutta la verità sul loro incontro a Londra Non è più soltanto il principe Harry a creare scompiglio a Buckingham Palace. Stavolta, al centro del nuovo scandalo che agita la monarchia britannica, ci sarebbe il rapporto tra Re Carlo III e il suo primogenito William. Secondo indiscrezioni trapelate da fonti vicine alla famiglia reale, tra padre e figlio sarebbe calato un gelo profondo dopo alcune dichiarazioni pubbliche del principe di Galles, che avrebbero irritato e deluso il sovrano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

