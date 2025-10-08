note in natura il parco diventa palcoscenico

Ispirato ad un evento simile promosso nei mesi scorsi dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Parco del Ticino è pronto a trasformarsi in un palcoscenico naturale per ospitare " Note in Natura ", festival musicale diffuso che si terrà in quattro differenti angoli del Parco. "In questi quattro momenti le arti dialogheranno con paesaggi unici e con una biodiversità straordinaria" le parole del presidente del Parco, Ismaele Rognoni. "Dopo l’esperienza positiva vissuta nel Parco del Gran Paradiso, primo parco nazionale con cui intendiamo costruire un legame ideale e proficuo, portiamo al Parco del Ticino, primo parco regionale, un progetto che unisce musica, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

