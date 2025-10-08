Note in Natura Il Parco diventa palcoscenico

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ispirato ad un evento simile promosso nei mesi scorsi dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Parco del Ticino è pronto a trasformarsi in un palcoscenico naturale per ospitare " Note in Natura ", festival musicale diffuso che si terrà in quattro differenti angoli del Parco. "In questi quattro momenti le arti dialogheranno con paesaggi unici e con una biodiversità straordinaria" le parole del presidente del Parco, Ismaele Rognoni. "Dopo l’esperienza positiva vissuta nel Parco del Gran Paradiso, primo parco nazionale con cui intendiamo costruire un legame ideale e proficuo, portiamo al Parco del Ticino, primo parco regionale, un progetto che unisce musica, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

note in natura il parco diventa palcoscenico

© Ilgiorno.it - Note in Natura. Il Parco diventa palcoscenico

In questa notizia si parla di: note - natura

note natura parco diventaNote in Natura. Il Parco diventa palcoscenico - Ispirato ad un evento simile promosso nei mesi scorsi dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Parco del Ticino ... Scrive ilgiorno.it

Debutta “Note in Natura” il primo festival musicale diffuso del Parco del Ticino - com) Magenta 07 ottobre 2025– Con l’autunno 2025 il Parco del Ticino, il primo Parco regionale italiano istituito il 9 gennaio 1974, si trasforma in un palcoscenico “naturale” senza pr ... mi-lorenteggio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Note Natura Parco Diventa