Note da Oscar | Omaggio a Ennio Morricone alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato
Un concerto-tributo interamente dedicato a??????????????: i brani iconici che hanno fatto la storia del Cinema, consacrando all’immortalità la carriera e la figura del celeberrimo compositore. Le iconiche colonne sonore saranno accompagnate da spiegazioni e aneddoti di una voce recitante che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: note - oscar
Emozioni indimenticabili nel Salone del Maggior Consiglio con Note a Margine: un viaggio musicale arricchito da parole, immagini e suggestioni. Un sentito grazie al Maestro Nicola Piovani, premio Oscar e tra i più grandi compositori italiani, che ha guidato il - facebook.com Vai su Facebook
Napoli: “Note da Oscar – Omaggio a Morricone” - La grande musica da film del Maestro Ennio Morricone al centro di una serata unica a Napoli. Come scrive msn.com
Omaggio a Morricone. Al Teatro Fumagalli di Vighizzolo musiche da Oscar - L'ensemble "Le Muse", sotto la direzione di Andrea Albertini, offre uno spettacolo che celebra Ennio Morricone attraverso le sue colonne sonore più famose e altri brani. Riporta ciaocomo.it