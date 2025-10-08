Norma Cossetto fascista? Cos' è stato detto in consiglio comunale e perché si è scatenata la bagarre

Prima la bagarre in aula, poi la denuncia delle minacce da parte della capogruppo di Avs Francesca Ghio, lo sdegno del centrosinistra e della sindaca Silvia Salis, la replica dei consiglieri chiamati in causa che parlano di querele per diffamazione. Ma cos'è successo martedì pomeriggio in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

