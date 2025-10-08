Norma Cossetto? Era solo una fascista L’ultimo delirio da Genova contro la martire delle foibe

Norma Cossetto, la martire delle foibe, medaglia d’oro al valor civile, era “solo una fascista”. L’ultimo delirio arriva dal consiglio comunale di quella Genova che, con il sindaco Silvia Salis, rivolge un ennesimo oltraggio a un’eroina nazionale. Dal “Testa in giù” a Norma fascista. Il consiglio comunale di Genova già si era fatto notare per le minacce in aula rivolte dai banchi del Partito Democratico agli esponenti di FdI, con un richiamo esplicito a Piazzale Loreto. Poi, Francesca Ghio, capogruppo di Avs ha messo il carico. Mentre si discuteva della necessità di ripristinare la targa, ancora una volta divelta, in memoria di Norma Cossetto, l’esponente del partito di Fratoianni e Bonelli ha pensato bene di definire la ragazza torturata e uccisa dai titini, “solo una fascista”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Norma Cossetto? Era solo una “fascista”. L’ultimo delirio da Genova contro la martire delle foibe

