Norcia la Basilica di San Benedetto riapre ai fedeli e turisti Una ricostruzione record | 4 anni di lavori

Il 31 ottobre segnerà la rinascita di uno dei simboli dell'Umbria e della Cristianità: la Basilica di San Benedetto di Norcia, dopo il devastante sisma che aveva distrutto l'edificio, fatta eccezione per la facciata storica, tornerà ad accogliere fedeli e turisti. Una rinascita che sarà segnata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Rinasce la basilica di Norcia: “Il simbolo della cristianità restituito più solido e sicuro”

Norcia, la Basilica di San Benedetto riapre ai fedeli e turisti. Una ricostruzione record: 4 anni di lavori

norcia basilica san benedettoRiapre la basilica di San Benedetto - A nove anni dal sisma che la distrusse, la chiesa dedicata al patrono d’Europa torna ad accogliere al suo interno i fede ... Segnala lavoce.it

La basilica di San Benedetto riapre al culto, Norcia si prepara a giorni di gioia e rinascita - Era il 30 ottobre 2016 quando la basilica di San Benedetto a Norcia crollò dopo l’ennesima, terribile scossa di quella drammatica sequenza sismica che sconvolse l’Italia centrale. Da lavoce.it

