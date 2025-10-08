nonostante le mareggiate di questi giorni le barche fanno il pieno di pesce

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 8 ottobre 2025 – Nonostante il maltempo abbia bloccato la maggior parte delle imbarcazioni nel porto la decina che ha potuto affrontare il mare sono riuscite a garantire un buon quantitativo di prodotto dopo il lungo stop per il fermo biologico. Il bilancio complessivo del rientro in porto è stato infatti più che positivo: quasi dieci tonnellate di pescato sono state riportate a terra. Un risultato importante, considerando le difficili condizioni meteo che avevano limitato le uscite in mare. A dominare i banchi del mercato ittico all’ingrosso sono state, come spesso accade in questo periodo, seppie e triglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

