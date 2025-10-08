Nonostante le mareggiate di questi giorni le barche fanno il pieno di pesce
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 8 ottobre 2025 – Nonostante il maltempo abbia bloccato la maggior parte delle imbarcazioni nel porto la decina che ha potuto affrontare il mare sono riuscite a garantire un buon quantitativo di prodotto dopo il lungo stop per il fermo biologico. Il bilancio complessivo del rientro in porto è stato infatti più che positivo: quasi dieci tonnellate di pescato sono state riportate a terra. Un risultato importante, considerando le difficili condizioni meteo che avevano limitato le uscite in mare. A dominare i banchi del mercato ittico all’ingrosso sono state, come spesso accade in questo periodo, seppie e triglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nonostante - mareggiate
A Rimini mareggiate, ma in acqua c'è chi fa kytesurf. Nonostante il meteo il vento attira gli appassionati #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini mareggiate, ma in acqua c'è chi fa kytesurf. Nonostante il meteo il vento attira gli appassionati #ANSA - X Vai su X
"Barche ancora incagliate nonostante il dragaggio" - La denuncia del consigliere Bragagnolo a seguito dei lavori all’imboccatura del porto: "Dopo un mese la situazione è tornata come prima: stessi problemi" "Un mese fa sono stati eseguiti i lavori di ... Da ilrestodelcarlino.it
Meteo Prossimi Giorni: nonostante l'Anticiclone, occhio ai Temporali in Settimana; i dettagli - Nei prossimi giorni, nonostante un anticiclone che tornerà ad avanzare sul bacino del Mediterraneo, influenzando marcatamente anche gran parte del nostro Paese, bisognerà prestare attenzione ad alcuni ... Riporta ilmeteo.it