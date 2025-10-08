C’è sempre un momento, durante le sfilate di Miuccia Prada, in cui un oggetto apparentemente banale viene prelevato dalla quotidianità e trasfigurato, caricato di un significato nuovo, potente, a volte scomodo. Per la collezione PrimaveraEstate 2026 di Miu Miu, quell’oggetto è il più umile di tutti: il grembiule. Un capo che la stilista ha sottratto all’invisibilità della sfera domestica e del lavoro operaio per elevarlo a protagonista assoluto di una riflessione profonda sulla condizione femminile. Lo indossavano le nostre nonne per fare le conserve, le prozie per le faccende di casa. Persino la Regina Elisabetta, nella sua versione da giardiniera a Balmoral, non ne disdegnava una versione in tartan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Nonne di tutta Italia è la vostra rivincita": Miu Miu porta in passerella il grembiule come simbolo del lavoro femminile, i social si scatenano