Non ti pago! apre la 9ª Stagione Teatrale della Compagnia SulReale ad Ariano Irpino
La Compagnia SulReale inaugura con entusiasmo la sua 9ª Stagione Teatrale 20252026 portando in scena uno dei capolavori della tradizione napoletana: “Non ti pago!” di Eduardo De Filippo.L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 19:30 e in replica domenica 12 ottobre alle ore 18:30. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: pago - apre
Da Mercoledì 8 Ottobre apre la vendita dei biglietti della 52esima edizione della Giostra dell’Arme! ?Saranno acquistabili al prezzo di 25€ cadauno (15€ ridotto fino a 12 anni) presso la Pro Loco di San Gemini dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. ?I biglie - facebook.com Vai su Facebook