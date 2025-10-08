Non ti pago! apre la 9ª Stagione Teatrale della Compagnia SulReale ad Ariano Irpino

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Compagnia SulReale inaugura con entusiasmo la sua 9ª Stagione Teatrale 20252026 portando in scena uno dei capolavori della tradizione napoletana: “Non ti pago!” di Eduardo De Filippo.L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 19:30 e in replica domenica 12 ottobre alle ore 18:30. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

