Perse in maniera orribile la madre a 8 anni, fu cresciuto dalla nonna, diventò pugile senza aver avuto la possibilità di essere ragazzo: Johnny trovava la pace soltanto sul ring, dove diventò un campione. Fuori, invece, c'erano tanti demoni in agguato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non sono cattivo, sono solo un uomo ferito": la vida loca che Tapia ha perso troppo presto