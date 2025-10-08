Non solo sit | Mani Rosse Antirazziste anche davanti alle farmacie per boicottare i prodotti israeliani

Nuova mobilitazione del gruppo Mani Rosse Antirazziste Forlì in sostegno della Freedom Flotilla. L'appuntamento è per giovedì alle 18,15, in piazza Ordelaffi. “Le imbarcazioni sono state abbordate nella mattinata di mercoledì dall'esercito israeliano, con conseguente sequestro di medici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Crisi in Medio Oriente, lettera del gruppo Mani rosse antirazziste ai sindaci: "Stop ai medicinali israeliani nelle farmacie comunali"

Guerra a Gaza, nuovo sit-in del movimento Mani Rosse Antirazzista. E ci sarà la performance 'Pane e sangue'

Mobilitazione per Gaza. In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste

Dopo le straordinarie giornate di mobilitazione nazionale per Gaza e la Palestina, Mani Rosse Antirazziste Forlì sarà, in Piazza Ordelaffi per il ventesimo sit-in - Le tante piazze piene di questi giorni hanno rappresentato una pluralità di appartenenze culturali e generazionali, unite dal bisogno, non più sopprimibile, di testimoniare il proprio totale dissenso ... Secondo forli24ore.it

Contro la guerra a Gaza sit-in delle ’mani rosse’: "Fermiamo le armi" - 30 ogni giovedì un gruppo di cittadini e cittadine (ieri alcune decine) si ritrova per un raduno silenzioso davanti alla prefettura, in piazza ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it