Non solo sit | Mani Rosse Antirazziste anche davanti alle farmacie per boicottare i prodotti israeliani

Forlitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova mobilitazione del gruppo Mani Rosse Antirazziste Forlì in sostegno della Freedom Flotilla. L'appuntamento è per giovedì alle 18,15, in piazza Ordelaffi. “Le imbarcazioni sono state abbordate nella mattinata di mercoledì dall'esercito israeliano, con conseguente sequestro di medici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

sit mani rosse antirazzisteDopo le straordinarie giornate di mobilitazione nazionale per Gaza e la Palestina, Mani Rosse Antirazziste Forlì sarà, in Piazza Ordelaffi per il ventesimo sit-in - Le tante piazze piene di questi giorni hanno rappresentato una pluralità di appartenenze culturali e generazionali, unite dal bisogno, non più sopprimibile, di testimoniare il proprio totale dissenso ... Secondo forli24ore.it

Contro la guerra a Gaza sit-in delle ’mani rosse’: "Fermiamo le armi" - 30 ogni giovedì un gruppo di cittadini e cittadine (ieri alcune decine) si ritrova per un raduno silenzioso davanti alla prefettura, in piazza ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

