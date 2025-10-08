Non solo Garlasco cosa c'è oltre l’indagine su Mario Venditti | le inchieste di Pavia su politici e imprenditori
Non solo la nuova indagine sull'omicidio di Garlasco e il relativo coinvolgimento dell'ex procuratore Mario Venditti, sul tavolo del nuovo capo degli inquirenti pavesi ci sono una serie di fascicoli su politici e imprenditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: garlasco - cosa
FEDERICA SCIARELLI SU GARLASCO: LE PERSONE MI CHIEDONO COSA NE PENSO MA COME MAI QUESTA…?
Delitto di Garlasco, parla lo zio di Andrea Sempio: “I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero”
“Cosa ha fatto Chiara con il killer”. Garlasco, l’ultima notizia e le ipotesi sugli ultimi istanti di vita
Caso #Garlasco, nuove perquisizioni: sequestrato un computer e 18 documenti chiave. Ecco di cosa si tratta #ignotox - X Vai su X
Massimo Giletti annuncia un altro colpo di scena sul delitto di #Garlasco: "Attenzione a cosa succedeva nel Santuario della Bozzola. Un testimone dirà cose molto inquietanti". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, escluso secondo assassino/ Depositati risultati Bpa: cosa succede ora ad Andrea Sempio - Cosa succede ora al nuovo indagato Andrea Sempio Nessuna svolta sul delitto di Garlasco anche dalla Bpa, ... Come scrive ilsussidiario.net
Garlasco, ipotesi choc: "Riesumare il corpo di Chiara Poggi". Cosa c'è dietro - Dopo la pausa estiva, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si prepara a vivere settimane cruciali. Scrive iltempo.it