Non solo Garlasco cosa c'è oltre l’indagine su Mario Venditti | le inchieste di Pavia su politici e imprenditori

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo la nuova indagine sull'omicidio di Garlasco e il relativo coinvolgimento dell'ex procuratore Mario Venditti, sul tavolo del nuovo capo degli inquirenti pavesi ci sono una serie di fascicoli su politici e imprenditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garlasco - cosa

FEDERICA SCIARELLI SU GARLASCO: LE PERSONE MI CHIEDONO COSA NE PENSO MA COME MAI QUESTA…?

Delitto di Garlasco, parla lo zio di Andrea Sempio: “I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero”

“Cosa ha fatto Chiara con il killer”. Garlasco, l’ultima notizia e le ipotesi sugli ultimi istanti di vita

Delitto di Garlasco, escluso secondo assassino/ Depositati risultati Bpa: cosa succede ora ad Andrea Sempio - Cosa succede ora al nuovo indagato Andrea Sempio Nessuna svolta sul delitto di Garlasco anche dalla Bpa, ... Come scrive ilsussidiario.net

Garlasco, ipotesi choc: "Riesumare il corpo di Chiara Poggi". Cosa c'&#232; dietro - Dopo la pausa estiva, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si prepara a vivere settimane cruciali. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Cosa C 232