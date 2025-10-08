Non si può partorire in santa pace Su Instagram l’indiscrezione su Giulia De Lellis neomamma Ma lei e Tony Effe smentiscono

Open.online | 8 ott 2025

«Priscilla è nata ma Giulia De Lellis e Tony Effe non lo annunciano perché la notizia è di un giornale». Ne è convinto Alessandro Rosica, che più volte su Instagram ha parlato dell’influencer in sala parto. Insistendo, nonostante la diretta interessata abbia più volte chiesto di esser lasciata in pace. De Lellis ha rotto il silenzio social con una storia su Instagram, dove smentisce la nascita. Appare in ascensore, con il futuro papà della piccola, Tony Effe. E con il pancione. Ma oramai la corsa all’ultima notizia è partita. Così a De Lellis arrivano auguri inattesi e accuse di ipocrisia da parte delle sue followers. 🔗 Leggi su Open.online

