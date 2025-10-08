Non si fermano nemmeno il 7 ottobre Pro Pal di nuovo contro gli agenti

Manifestanti in piazza nonostante i divieti nel giorno in cui si ricorda il massacro degli ebrei di due anni fa. A Bologna cariche della polizia, che usa gli idranti. A Torino sfilano in migliaia, con loro i sindacati autonomi. 🔗 Leggi su Laverita.info

non si fermano nemmeno il 7 ottobre pro pal di nuovo contro gli agenti

© Laverita.info - Non si fermano nemmeno il 7 ottobre. Pro Pal di nuovo contro gli agenti

