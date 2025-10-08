Non si fermano nemmeno il 7 ottobre Pro Pal di nuovo contro gli agenti
Manifestanti in piazza nonostante i divieti nel giorno in cui si ricorda il massacro degli ebrei di due anni fa. A Bologna cariche della polizia, che usa gli idranti. A Torino sfilano in migliaia, con loro i sindacati autonomi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Corteo per il 7 ottobre a Bologna, scontri con la polizia e idranti sui manifestanti. Oltre 6mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ...
Allerta per il 7 ottobre: luoghi ebraici blindati, manifestazioni pro-Pal vietate. Libero il 19enne padovano arrestato a Roma - Sicurezza aumentata nei pressi di sinagoghe e sedi diplomatiche israeliane, siti sensibili blindati.