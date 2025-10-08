Non si arrestano le ricerche di Marianna il comandante dei pompieri Barbera | Non ci fermiamo per rispetto dei familiari
Il pastore tedesco Ula e il pastore belga Klaus, le due unità cinofile dei carabinieri del centro di addestramento di Firenze, si sono aggiunti alle squadre di ricerca che a Favara, per l’ottavo giorno consecutivo, sono impegnate nella ricerca di Marianna Bello la trentottenne dispersa nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
