Non segnalano il passaggio di proprietà di una casa storica | guai giudiziari per 4 persone
Quattro persone, eredi di un immobile di interesse storico-architettonico situato nel comune di Santa Maria a Vico, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.L’accusa, formalizzata nella giornata di martedì 7 ottobre. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: segnalano - passaggio
Ci segnalano: marciapiede di via Brissogne arbusti non tagliati ostacolano il passaggio. - facebook.com Vai su Facebook