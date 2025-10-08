Non segnalano il passaggio di proprietà di una casa storica | guai giudiziari per 4 persone

Casertanews.it | 8 ott 2025

Quattro persone, eredi di un immobile di interesse storico-architettonico situato nel comune di Santa Maria a Vico, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.L’accusa, formalizzata nella giornata di martedì 7 ottobre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

