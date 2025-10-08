non rientra da un viaggio in spagna 35enne sannita ritrovato in francia

Tempo di lettura: 2 minuti Durazzano tira un sospiro di sollievo: Giuseppe Buffolino, il 35enne scomparso dopo un malore accusato a Valencia, è stato ritrovato in buone condizioni in un ospedale di Lione, in Francia. La notizia è arrivata in serata dopo ore di apprensione e mobilitazione. Il giovane si trovava in Spagna per festeggiare un addio al celibato con alcuni amici. Dopo aver accusato un malore, era stato soccorso dai sanitari e, su consiglio medico, aveva deciso di rientrare in Italia in pullman, mentre il resto del gruppo tornava in aereo. All’arrivo del mezzo a Napoli, il giovane non era tra i passeggeri, facendo scattare l’allarme tra familiari e amici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

