Non può parlare né camminare né alimentarsi da sola Da oggi quando e se lo vorrà potrà procedere con l’aiuto alla morte volontaria nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte

«Quando ho letto le parole "parere favorevole", ho sentito letteralmente un peso scivolare dalle mie spalle. La SLA ha perso, io ho vinto». Sono queste le parole di Ada, 44enne campana affetta da SLA, che ha ricevuto in data 7 ottobre la conferma di possedere tutti i requisiti per accedere al suicidio assistito. «Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ad avere paura di ciò che può farmi. Da oggi esiste solo il presente, e ogni giorno è prezioso. Da oggi sono legalmente padrona della mia vita e del mio corpo. Auspico la stessa serenità per tutte le persone che affrontano la mia stessa condizione, e che ogni essere umano possa un giorno esercitare questo diritto senza dover lottare fino all'ultimo respiro.

