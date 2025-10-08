Non poté dire addio al marito morente durante la pandemia | Rsa condannata
Il tribunale di Novara riconosce un risarcimento alla vedova per il mancato commiato, negato a causa delle restrizioni nel 2021. 🔗 Leggi su Laverita.info
Covid, Rsa condannata per «mancato commiato»: 5 mila euro di danni a una donna che non ha potuto dire addio al marito - Il Tribunale di Novara ha stabilito un risarcimento riconoscendo l’importanza dell'ultimo saluto, spesso negato durante la pandemia ... Come scrive milanofinanza.it
Novara, donna risarcita dalla RSA: “Non mi fecero dire addio a mio marito durante il Covid” - Non le permisero di salutare il marito morente in RSA: il Tribunale di Novara riconosce il “danno da commiato” e dispone un risarcimento storico ... Riporta tag24.it