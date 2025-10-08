Non più liste di link ma risposte complete sintetiche e personalizzate | debutta anche nel nostro Paese la nuova modalità di ricerca del colosso del web basata sull’intelligenza artificiale

D opo sette mesi di test nei mercati anglosassoni, Google porta finalmente in Italia AI Mode, la nuova modalità di ricerca che promette di trasformare radicalmente il modo in cui interroghiamo il web. L’8 ottobre 2025 segna un passaggio cruciale: le risposte del motore di ricerca, da oggi, non saranno più una semplice lista di link blu, ma diventano un dialogo intelligente capace di comprendere domande articolate e restituire risposte su misura. L’AI potenzia Google: Ricerca multipla, visiva e immersiva con uno scatto X Google AI Mode arriva in Italia: la ricerca diventa conversazione. La differenza rispetto alla ricerca tradizionale è sostanziale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

