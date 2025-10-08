Non nascondere la tua bocca

Trattasi di evento informativo sui vari aspetti del Cancro della Bocca: la sua frequenza nella popolazione, i suoi fattori di rischio e i trattamenti.L'evento organizzato dalla nostra Associazione e dal Cenacolo Odontostomatologico italiano e patrocinato dal Comune di Milano, dall'Università. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

