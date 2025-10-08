Cosa non si fa per un pugno di voti? Ma tutto serve, anche la musica rock. È quello che deve aver pensato il leader ultraliberista argentino Javier Milei, che si è scatenato lunedì 6 ottobre con un concerto rock nello stadio Movistar Arena di Buenos Aires. In teoria il pretesto era il lancio del suo nuovo libro “La costruzione di un miracolo: il caso Argentina”, più concretamente un comizio musicale, a meno di tre settimane dalle elezioni legislative di metà mandato. Il tutto in un momento difficile per il governo, con le dimissioni di uno dei suoi principali candidati, José Luis Espert, travolto da un’ondata di accuse che lo collegano al narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mollate siamo a metà strada”: il presidente argentino Javier Milei canta a tutto rock a tre settimane dalle elezioni legislative di metà mandato – IL VIDEO