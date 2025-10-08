Una nuova allerta alimentare scuote i supermercati italiani. Questa volta sotto accusa c’è una mozzarella preconfezionata a marchio “ Deliziosa ”, ritirata dagli scaffali per un possibile rischio microbiologico. A dare la notizia sono stati i supermercati Tigros, che hanno diffuso un avviso ufficiale di richiamo sul proprio sito e comunicato il caso al Ministero della Salute per la pubblicazione nell’elenco nazionale delle allerte. Il prodotto, molto diffuso nella grande distribuzione, è stato ritirato in via precauzionale dopo il sospetto di contaminazione da microrganismo patogeno, potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non mangiatela”. Mozzarella richiamata dal commercio: “Rischio microbiologico”