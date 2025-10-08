Non mangiatela contaminazione! Mozzarella richiamata dai supermercati italiani Attenzione

Una nuova allerta alimentare sta facendo il giro dei supermercati italiani. Questa volta nel mirino finisce una mozzarella preconfezionata a marchio Deliziosa, ritirata dagli scaffali per un possibile rischio microbiologico. A segnalare il caso sono stati i supermercati Tigros, che hanno diffuso un comunicato ufficiale e informato il Ministero della Salute per l’inserimento nell’elenco nazionale delle allerte alimentari. Il prodotto, molto diffuso nella grande distribuzione, è stato richiamato in via precauzionale dopo il sospetto di contaminazione da microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

