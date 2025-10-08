Non fare tac e chemio affidati allo spirito | riaperto il caso di Maria Miceli la ballerina morta a 35 anni per un tumore

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha riaperto il fascicolo sulla morte di Maria Miceli, la ballerina bresciana scomparsa nel maggio 2023 a soli 35 anni a causa di un tumore. Secondo i familiari, due donne, tra cui una figura nota come "la Sciamana", avrebbero esercitato su di lei un'influenza indebita. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fare - chemio

fare tac chemio affidati“Evita tac e farmaci chemioterapici, affidati allo Spirito e alle forze dell’universo”: la procura riapre il caso della morte di Maria Miceli - Indagata una donna che si presentava come psicologa e avrebbe convinto la ballerina ad abbandonare le cure oncologiche ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Fare Tac Chemio Affidati