Per decenni, il mistero di come gli antichi abitanti di Rapa Nui abbiano potuto spostare le gigantesche statue moai ha alimentato teorie di ogni tipo. Ora, grazie a una combinazione di fisica, modellazione 3D ed esperimenti sul campo, un team di ricerca guidato dal professor Carl Lipo della Binghamton University ha dimostrato che le statue venivano effettivamente “fatte camminare” utilizzando corde e un numero sorprendentemente ridotto di persone. Lo studio, pubblicato sul Journal of Archaeological Science, ha analizzato quasi 1.000 statue moai e ha confermato che gli abitanti di Rapa Nui utilizzavano un movimento oscillante a zig-zag per trasportare i monoliti dalla cava alle piattaforme cerimoniali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non era una leggenda: le statue dell’Isola di Pasqua “camminavano” davvero e la scienza ora lo prova