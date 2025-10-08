Non è vero che la Flotilla non portava aiuti come dice Ben Gvir | ecco le prove
La Global Sumud Flotilla è partita con tonnellate di aiuti umanitari destinati a Gaza, ma è stata oggetto di una campagna di disinformazione volta a screditare la missione e giustificare il sequestro delle navi. Le prove documentali, tra cui packing list, foto e video, che Fanpage.it ha potuto visionare, confermano la presenza reale degli aiuti, mentre le accuse di propaganda e assenza di materiale umanitario si inseriscono in una strategia più ampia di delegittimazione e controllo narrativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
