Non è vero che ha vinto Occhiuto perché ‘il popolo ha votato’ | da calabrese io non ci sto

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Angelo Bianco Se la narrazione è “ha vinto Occhiuto, abbiamo un nuovo presidente della Regione, ha vinto la democrazia, il popolo ha votato”, da calabrese io non ci sto, è tutto falso, non è così che dobbiamo permettere si scriva questa Storia. Lunedì in Calabria abbiamo perso proprio tutti! La vittoria di Occhiuto era scritta dal giorno delle sue dimissioni. Deve ancora nascere chi, in politica, rinuncia ad una poltrona senza averne certezza di un altra e, lui, sapeva che non l’avrebbe mai persa, anche se si fosse presentato Gesù Cristo da avversario anche perché Occhiuto è un politico di professione mentre, eventualmente, l’altro, INRI, no e i miracoli sono gratis mentre in politica, invece, tutto ha un prezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

