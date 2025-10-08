Non è Salvini L' affondo di Luca e Paolo contro il governo per difendere la Albanese
Il duo comico Luca e Paolo assolve Francesca Albanese e attacca sia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che quello dei Trasporti Matteo Salvini. Questo, in poche parole, è il prezioso intervento comico di Luca e Paolo interpellati per l’occasione da Giovanni Floris durante l’ultima puntata di DiMartedì (La7). Al centro del dibattito le ultime uscite poco piacevoli della relatrice speciale dell’Onu. Ma facciamo un passo indietro. Solo due giorni fa Albanese era protagonista di un gesto che aveva fatto discutere e non poco. La giurista, come si vede nel video che ha fatto il giro del web, si era alzata improvvisamente e aveva abbandonato la trasmissione In Onda mentre un altro ospite, il giornalista Francesco Giubilei, si diceva d'accordo con la posizione espressa dalla senatrice Segre sulla definizione di genocidio e sul dramma di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
