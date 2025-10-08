Non c’entrano altre persone non c’è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati Era un rapporto un po’ spento un parlarsi poco condividere poco non sentirsi priorità per l’altra persona

R aimondo Todaro ha scelto la via della sincerità. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 27 settembre, il ballerino ha raccontato la fine della lunga storia d’amore con Francesca Tocca, durata oltre vent’anni. « Non vedevo Francesca felice, sorrideva poco », ha spiegato, escludendo qualsiasi tradimento o terza persona. Amore e coppia: 5 errori da non fare all’inizio di una storia X Leggi anche › Francesca Tocca svela perché è finita con Raimondo Todaro: «Con lui c’è un bene che va oltre» . 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Non c’entrano altre persone, non c’è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati. Era un rapporto un po’ spento, un parlarsi poco, condividere poco, non sentirsi priorità per l’altra persona»

