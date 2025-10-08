Non ce la faccio più bussano per lo sfratto e si lancia dal balcone

Un uomo di 71 anni è deceduto dopo essersi gettato dal suo appartamento al sesto piano. Il fatto è avvenuto alle 9 di questa mattina a Sesto San Giovanni nell'hinterland di Milano. L'uomo si è lanciato dal balcone all'arrivo del suo legale e dell'ufficiale giudiziario venuto a notificargli lo sfratto. Nell'appartamento il 71enne avrebbe lasciato un messaggio di addio. Il contenuto del biglietto, secondo il Corriere della sera, è: "Non ce la faccio più". L'uomo avrebbe accumulato arretrati sul canone d'affitto, ai quali non riusciva a fare fronte.  Inutili i soccorsi di Areu con autoambulanza e automedica inviate sul posto, il decesso è stato constato sul luogo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

