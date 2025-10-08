Non c’è buona finanza senza etica Il dibattito all’Abi con Ravasi Patuelli e Lucchini

In un contesto economico e sociale sempre più complesso, veloce, a volte schizofrenico, il rapporto tra principi etici e pratiche finanziarie si presenta come una sfida cruciale per costruire un futuro sostenibile, giusto e inclusivo. Fatto di buona finanza, economia al servizio dei consumi e della crescita, salari al passo del costo della vita e zero speculazione. Ovviamente, il punto di partenza è una distribuzione della ricchezza il più equa possibile. Temi questi finiti al centro del dibattito a Palazzo Altieri, sede dell’Abi, Dialogo su etica e finanza, organizzato dalla medesima associazione dei banchieri e dalla fondazione Cortile dei Gentili, guidata dal cardinale Gianfranco Ravasi con Giuliano Amato. 🔗 Leggi su Formiche.net

