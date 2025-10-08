Noi Moderati quarta forza del centrodestra Natalucci | Un radicamento significativo e un risultato straordinario

Anconatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il risultato delle elezioni conferma la crescita di Noi Moderati, che a livello nazionale si colloca come quarta forza di governo e nelle Marche ottiene un radicamento significativo, grazie al lavoro dei candidati e delle comunità locali che hanno creduto in un progetto nuovo e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: moderati - quarta

moderati quarta forza centrodestraLucia Tanti torna a Forza Italia, i motivi della scelta. "E' la casa del civismo moderato di centrodestra" - Taglio con il partito di Lupi e l'inizio di un nuovo percorso: un occhio al territorio e uno alla politica nazionale ... Segnala corrierediarezzo.it

moderati quarta forza centrodestraIl sottosegretario Silli passa a Forza Italia, Lupi: "Si deve dimettere immediatamente" - Tutto è partito da un annuncio improvviso del vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Moderati Quarta Forza Centrodestra