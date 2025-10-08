Bologna, 8 ottobre 2025 – Data storica quella di sabato 18 ottobre: aprirà infatti il secondo e ultimo lotto che completa il Nodo di Rastignano, opera infrastrutturale tanto attesa dal territorio che va a completare la variante alla SS 65 della Futa, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo autostrada-tangenziale. Il Nodo collega infatti la Fondovalle Savena alla viabilità della rotonda Mafalda di Savoia a Bologna, alleggerendo il traffico di passaggio dal centro di Rastignano e da via Toscana a Bologna. Il 18 ottobre mattina si terrà una cerimonia ufficiale per l’apertura della strada e dal pomeriggio la viabilità potrà scorrere regolarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodo di Rastignano, ultimo lotto: c’è la data di apertura