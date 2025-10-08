Nodo di Perugia questione di soldi | La sinistra non vuole i fondi Se arrivano la maggioranza salta
"Intendiamo ristabilire con chiarezza la verità sul Nodo di Perugia, perché non è ammissibile che la maggioranza continui a prendersi gioco dei cittadini con una narrazione distorta, volta a scaricare sul Governo responsabilità che appartengono soltanto a chi oggi amministra la Regione". Lo dichiarano i consiglieri regionali di opposizione secondo cui "lo stesso ministro Salvini, nella sua recente visita in Umbria, ha confermato l’attenzione del Governo verso il Nodo e ha chiarito che, solo a fronte di una richiesta unitaria e – spiegano – condivisa da parte degli enti locali, sarà possibile aprire il confronto sulle risorse necessarie ad avviare il cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nodo - perugia
Nodo di Perugia: la mossa. Presciutti convoca tutti: "Ora troviamo una sintesi"
Nodo di Perugia, l’Anas svela la roadmap: cantieri in partenza per le gallerie, ma il “Nodino” è in attesa di fondi
"Per il Nodo di Perugia serve un miliardo di euro, risorse che non ci sono e non ci sono mai state per l’intero progetto"
#Umbria “La sinistra non vuole i finanziamenti per il Nodo di Perugia per tenere in equilibrio una maggioranza eterogenea e divisa”. Nota dei gruppi di opposizione: “Così antepongono la loro sopravvivenza politica al bene della comunità” https://consiglio.regi - X Vai su X
Nodo, le azioni di Comune di Perugia e Regione che spiazzano i Comitati. Da una parte c'è la missione romana della presidente della Regione, Stefania Proietti, e dell'assessore alle Infrastrutture Stefano De Rebotti, che all'Anas chiedono di inserire il Nodo di - facebook.com Vai su Facebook
Opposizione Regione, sinistra non vuole il Nodo di Perugia - I consiglieri dell'opposizione di centrodestra in Regione intervengono sulla questione del nodo di Perugia. Lo riporta msn.com
«Finita la partita a scacchi truccata sul Nodo di Perugia: i soldi non ci sono» - Lo scrive Giampiero Rasimelli su Passaggi Magazine all’indomani dell’incontro tra la presidente Stefania Proietti, l’assessore Franc ... Secondo umbria24.it