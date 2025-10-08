Nodo di Perugia questione di soldi | La sinistra non vuole i fondi Se arrivano la maggioranza salta

"Intendiamo ristabilire con chiarezza la verità sul Nodo di Perugia, perché non è ammissibile che la maggioranza continui a prendersi gioco dei cittadini con una narrazione distorta, volta a scaricare sul Governo responsabilità che appartengono soltanto a chi oggi amministra la Regione". Lo dichiarano i consiglieri regionali di opposizione secondo cui "lo stesso ministro Salvini, nella sua recente visita in Umbria, ha confermato l’attenzione del Governo verso il Nodo e ha chiarito che, solo a fronte di una richiesta unitaria e – spiegano – condivisa da parte degli enti locali, sarà possibile aprire il confronto sulle risorse necessarie ad avviare il cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

