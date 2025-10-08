Nobel per la chimica Lamastra Cattolica | I Mof come spazi magici in miniatura

«Questi materiali sono stati paragonati alla borsa di Ermione, noto personaggio della saga di Harry Potter e devo dire che è una analogia perfetta: questi materiali, i Mof (metal organic frameworks), sono come spazi magici in miniatura. All’esterno appaiono materiali ordinari, ma all’interno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Premio Nobel per la chimica 2025. I vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi

Sono il giapponese Susumu Kitagawa (nato nel 1951) dell'Università di Tokyo, l'inglese Richard Robson (1937) della University of Melbourne e il giordano Omar M.

