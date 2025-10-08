Nobel per la Chimica a Kitagawa Robson e Yaghi | hanno sviluppato strutture metallo-organiche

- Articolo in aggiornamento - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi per " lo sviluppo di strutture metallo-organiche ”, in pratica lo sviluppo di un nuovo tipo di architettura molecolare. Nel 1989, il premio Nobel per la chimica Richard Robson sperimentò un nuovo modo di utilizzare le proprietà intrinseche degli atomi combinando ioni rame caricati positivamente con una molecola a quattro bracci; quest'ultima aveva un gruppo chimico attratto dagli ioni rame all'estremità di ciascun braccio. Quando si unirono, si unirono formando un cristallo ordinato e spazioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno sviluppato strutture metallo-organiche

In questa notizia si parla di: nobel - chimica

Premi Nobel 2025, chi vincerà? Le previsioni per medicina, fisica, chimica ed economia

Nobel per la chimica 2025, oggi sarà assegnato il premio

Premio Nobel per la chimica 2025. I vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi

#AstraZeneca ha firmato un accordo da 555 milioni di dollari con #AlgenBiotechnologies, dietro cui c'è Jennifer Doudna, premio Nobel per la Chimica nel 2020 per la più rivoluzionaria tecnica di editing del genoma. L'articolo di @_giulialfieri - X Vai su X

"Siamo incredibili nell'affrontare i fallimenti. È quello che fanno gli scienziati" David MacMillan, vincitore insieme a Benjamin List de premio Nobel per la Chimica nel 2021 "per lo sviluppo dell'organocatalisi asimmetrica". MacMillan in un'intervista aveva anche - facebook.com Vai su Facebook

Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno sviluppato strutture metallo-organiche - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Secondo ilgiornale.it

Il Nobel 2025 per la Chimica va a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Lo riporta corriere.it