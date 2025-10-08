Nobel per la chimica a Kitagawa Robson e Yaghi | hanno raccolto l’acqua dall’aria del deserto

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il premio Nobel per la Chimica 2025 al giapponese Susumu Kitagawa, al britannico Richard Robson e al giordano Omar M. Yaghi "per lo sviluppo di strutture metallo-organiche". I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create – i framework . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

