Nobel per la Chimica 2025 | vincono Kitagawa Robson e Yaghi

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi hanno vinto il premio Nobel per la Chimica 2025 “per lo sviluppo dei framework metallo-organici “. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nobel chimica 2025 vinconoKitagawa, Robson e Yaghi vincono il Premio Nobel per la Chimica 2025 - I tre scienziati, spiega la Royal Swedish Academy of Sciences, "hanno sviluppato una nuova forma di architettura molecolare. Scrive tg24.sky.it

Nobel per la Chimica 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Focus.it - Yaghi hanno vinto il Nobel per la Chimica 2025 per lo sviluppo delle strutture metallo- Secondo focus.it

