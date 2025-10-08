Nobel per la chimica 2025 | Kanegawa Robson e Yaghi premiati per gli studi sull’acqua nel deserto

La scoperta che ha portato ai tre scienziati il premio Nobel ha previsto lo sviluppo di un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture create contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nobel per la chimica 2025: Kanegawa, Robson e Yaghi premiati per gli studi sull’acqua nel deserto

