Nobel per la Chimica 2025 | chi sono i vincitori Ecco le strutture metallo-organiche che ‘estraggono’ l’acqua dall’aria

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi per il loro sviluppo delle strutture metallo-organiche (MOF). Questi materiali cristallini, composti da ioni metallici e leganti organici, formano architetture molecolari altamente porose con enormi spazi interni, capaci di ospitare gas e molecole in modo selettivo. Ma cosa significa concretamente tutto questo? Scopriamolo insieme. Cosa sono le strutture metallo organiche (Mof). Le strutture metallo-organiche rappresentano una rivoluzione nella progettazione di materiali funzionali. Questi materiali sono in grado di assorbire e rilasciare gas in modo controllato, rendendoli ideali per applicazioni in cui è necessario gestire molecole gassose in modo efficiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nobel per la chimica 2025 chi sono i vincitori ecco le strutture metallo organiche che 8216estraggono8217 l8217acqua dall8217aria

© Quotidiano.net - Nobel per la Chimica 2025: chi sono i vincitori. Ecco le strutture metallo-organiche che ‘estraggono’ l’acqua dall’aria

In questa notizia si parla di: nobel - chimica

Premi Nobel 2025, chi vincerà? Le previsioni per medicina, fisica, chimica ed economia

Nobel per la chimica 2025, oggi sarà assegnato il premio

Premio Nobel per la chimica 2025. I vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi

nobel chimica 2025 sonoNobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel ... Lo riporta fanpage.it

nobel chimica 2025 sonoLa feconda invenzione dei Mof vale il Nobel per la Chimica 2025 - Gli scienziati hanno unito due mondi che la chimica tradizionale teneva sepa ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nobel Chimica 2025 Sono