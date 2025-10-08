Nobel per la Chimica 2025 | chi sono i vincitori Ecco le strutture metallo-organiche che ‘estraggono’ l’acqua dall’aria

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi per il loro sviluppo delle strutture metallo-organiche (MOF). Questi materiali cristallini, composti da ioni metallici e leganti organici, formano architetture molecolari altamente porose con enormi spazi interni, capaci di ospitare gas e molecole in modo selettivo. Ma cosa significa concretamente tutto questo? Scopriamolo insieme. Cosa sono le strutture metallo organiche (Mof). Le strutture metallo-organiche rappresentano una rivoluzione nella progettazione di materiali funzionali. Questi materiali sono in grado di assorbire e rilasciare gas in modo controllato, rendendoli ideali per applicazioni in cui è necessario gestire molecole gassose in modo efficiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nobel per la Chimica 2025: chi sono i vincitori. Ecco le strutture metallo-organiche che ‘estraggono’ l’acqua dall’aria

