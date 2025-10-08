Nobel per la Chimica 2025 a Susumu Kitagawa Richard Robson e Omar M Yaghi per lo sviluppo di telai metallo-organici

L’Accademia svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio . Gli scienziati hanno creato costruzioni molecolari con ampi spazi attraverso cui scorrere gas e altre sostanze chimiche. Queste costruzioni, struttura metallo-organica, possono essere utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, catturare anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche. Kitagawa, Robson e Yaghi hanno sviluppato una nuova forma di architettura molecolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nobel per la Chimica 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi “per lo sviluppo di telai metallo-organici”

