Nobel per la Chimica 2025 a Kitagawa Robson e Yaghi

I tre scienziati "hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare" e i loro esperimenti hanno permesso di "raccogliere acqua dall'aria del deserto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno sviluppato strutture metallo-organiche - I tre scienziati che hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica si sono distinti per lo sviluppo di un nuovo tipo di architettura molecolare

Nobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel

