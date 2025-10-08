di Giorgio Boratto Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis “per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”. I tre fisici hanno dimostrato che una fonte di energia può essere trasmessa senza che questa decada, anzi venga rilevata al di là di una barriera in modo precisa; in pratica un super conduttore creato con la meccanica quantistica. Una porta aperta allo sviluppo dell’energia e dello sviluppo pratico, visto che l’esperimento è stato svolto in maniera macroscopica, ossia in modo visibile; il circuito elettrico si poteva tenere in una mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nobel Fisica 2025: Clarke, Devoret e Martinis portano la meccanica quantistica nel mondo reale