Nobel Chimica | a sviluppo strutture metallo-organiche
Il premio Nobel per la chimica 2025 va al giapponese Susumu Kitagawa, all’inglese Richard Robson e al giordano Omar M. Yaghi, “per lo sviluppo di strutture metallo-organiche”. “I vincitori – spiega il sito del Nobel Prize – hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create – strutture metallo-organiche – contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, estrarre inquinanti dall’acqua, catturare l’anidride carbonica e immagazzinare idrogeno”. Grazie alle loro ricerche, i tre scienziati hanno offerto ai chimici nuove opportunità per risolvere alcune delle maggiori sfide che oggi dobbiamo affrontare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
