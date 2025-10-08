Nobel Chimica a KitagawaRobson e Yaghi

12.09 Il Nobel per la Chimica è stato assegnato, a Stoccolma, a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, rispettivamente un giapponese, un australiano e il terzo scienziato degli Usa. L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti per "lo sviluppo di strutture metallo organiche", per aver dunque "sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare". I tre condividono 11 milioni in corone svedesi, (1.2 mln di dollari), nonché il premio scientifico più prestigioso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

