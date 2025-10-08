Nobel 2025 per la Chimica Kitagawa | Commosso e grato ai miei collaboratori

Susumu Kitagawa, professore giapponese che mercoledì ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica si è detto “veramente toccato” dal riconoscimento. “Sono grato a coloro che hanno lavorato con me: i miei colleghi, studenti, ricercatori all’estero”. Kitagawa ha ricevuto il Premio insieme a Richard Robson e Omar M. Yaghi per il loro lavoro nello sviluppo di strutture metallo-organiche che risalgono al 1989. Il comitato per il Nobel ha affermato che i tre vincitori “hanno creato costruzioni molecolari con ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altri prodotti chimici”. “Queste costruzioni, strutture metallo-organiche, possono essere utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, catturare l’anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche”, ha affermato il Comitato per il Nobel in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

