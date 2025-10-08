Nobel 2025 per la Chimica Kitagawa | Commosso e grato ai miei collaboratori

Susumu Kitagawa, professore giapponese che mercoledì ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica si è detto “veramente toccato” dal riconoscimento. “Sono grato a coloro che hanno lavorato con me: i miei colleghi, studenti, ricercatori all’estero”. Kitagawa ha ricevuto il Premio insieme a Richard Robson e Omar M. Yaghi per il loro lavoro nello sviluppo di strutture metallo-organiche che risalgono al 1989. Il comitato per il Nobel ha affermato che i tre vincitori “hanno creato costruzioni molecolari con ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altri prodotti chimici”. “Queste costruzioni, strutture metallo-organiche, possono essere utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, catturare l’anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche”, ha affermato il Comitato per il Nobel in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nobel 2025 per la Chimica, Kitagawa: "Commosso e grato ai miei collaboratori"

In questa notizia si parla di: nobel - chimica

Premi Nobel 2025, chi vincerà? Le previsioni per medicina, fisica, chimica ed economia

Nobel per la chimica 2025, oggi sarà assegnato il premio

Premio Nobel per la chimica 2025. I vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi

Perché i vincitori del Premio Nobel per la Chimica aiuteranno il clima e l’ambiente https://linkiesta.it/2025/10/nobel-chimica-2025-cambiamento-climatico-inquinamento/… via @Linkiesta - X Vai su X

ANSA.it. . Nobel della chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi per la scoperta di nuovi materiali. I tre scienziati hanno costruito delle "prigioni molecolari" per i gas, un aiuto nelle sfide dell'ambiente. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Il Nobel per la chimica 2025 va a Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi per lo sviluppo delle strutture metallo-organiche - L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha appena dato l'annuncio da Stoccolma. Si legge su wired.it

Nobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel ... fanpage.it scrive