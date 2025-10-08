No Other Choice - Non c' è altra scelta il trailer ufficiale del film di Park Chan-wook

Comingsoon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2025, con valutazioni entusiaste da parte della critica, il nuovo film del maestro coreano debutterà in Italia a gennaio con Lucky Red. Ecco il trailer ufficiale di No Other Choice - Non c'è altra scelta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

no other choice non c 232 altra scelta il trailer ufficiale del film di park chan wook

© Comingsoon.it - No Other Choice - Non c'è altra scelta, il trailer ufficiale del film di Park Chan-wook

In questa notizia si parla di: other - choice

No Other Choice, ecco il primo teaser trailer del film di Park Chan-wook in concorso a Venezia

Torna la promo “Choice Day” di AliExpress: sconti fino al 60% e coupon per i più svelti

Venezia 82 | NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: il teaser poster del nuovo film di PARK CHAN-WOOK

“No Other Choice”, una commedia nera girata con classe - wook porta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia l’attesissimo “No Other Choice”, film che ha iniziato a progettare molto tempo fa. Segnala ilsole24ore.com

No Other Choice: il teaser trailer italiano del film di Park Chan-wook con Lee Byung-hun in concorso a Venezia - su (Lee Byung Hun), uno specialista nella produzione di carta con 25 anni di esperienza, è talmente soddisfatto della propria vita da ... comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: No Other Choice C