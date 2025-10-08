No Giulia De Lellis non ha partorito

Nella giornata di ieri, martedì 7 ottobre, erano infatti circolate diverse  voci  sul suo  presunto parto. Qualcuno in rete ha affermato che la 29enne avrebbe dato alla luce la bambina che porta in grembo (e che si chiamerà  Priscilla ) all’Ospedale Gemelli di Roma, dove sarebbe stato avvistato anche il suo compagno. Nella mattinata di oggi, 8 ottobre, l’influencer romana ha pubblicato una foto sulle Instagram stories insieme al compagno Tony Effe. I due, infatti, diventeranno presto genitori della piccola Priscilla, la loro primogenita. Il parto, a differenza di quanto affermato da alcuni esperti di gossip (o sedicenti tali), non è avvenuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - No, Giulia De Lellis non ha partorito

